Fransa, Covid salgınıyla mücadele eden yoğun bakım hemşirelerine aylık 100 Euro ek ödeme yapacak

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Fransa Başbakanı Jean Castex, Koronavirüs salgınıyla mücadele eden yoğun bakım hemşirelerine aylık 100 Euro ek ödeme yapılacağını açıkladı.

Başkent Paris’teki bir yoğun bakım ünitesini ziyaret eden Fransa Başbakanı Jean Castex, Omicron varyantı nedeniyle vaka artışının yaşandığı ülkede yoğun bakımlarda çalışan sağlık çalışanlarının durumunu iyileştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Castex, yoğun bakım hemşirelerine maaşlarına ek aylık 100 Euro ödeme yapılacağını belirtti.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran’ın gelecek hafta ülkedeki sağlık çalışanları için daha kapsamlı bir paket duyurması bekleniyor.

Fransa'da hafta sonu günlük Covid vakalarının 100 bine ulaşmasıyla yeni kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Yeni kısıtlamalar kapalı alanda bir araya gelen kişi sayısını kısıtlarken kafe, bar ve restoranlarda da yalnızca masalara hizmet verilmesini öngörüyor. Ülkede 2'inci doz Covid aşısından 3 ay sonra hatırlatıcı doz olmak mümkün.