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Dünya

Fransa, cezaevlerinin kapasitesini 30 bin artıracak PARİS (A.A)

13 Eylül 2011 19:19

-Fransa, cezaevlerinin kapasitesini 30 bin artıracak PARİS (A.A) - 13.09.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yurt içi ve yurt dışından sert eleştirilere neden olan cezaevleri kapasitesinde 2017 yılına kadar 30 bin artış gerçekleştireceklerini açıkladı. Seine-et-Marne bölgesinde yeni inşa edilen bir cezaevini teftiş eden Sarkozy, ülkedeki cezaevlerinin kapasitesinin 80 bine çıkartılması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınacağı sözünü verdi. Fransa'da tutuklu ve mahkum sayısı 65.581 iken, toplam 192 cezaevindeki mevcut kapasite sadece 56.150 kişi için uygun. Cezaevlerinin aşırı dolu oluşu, başta Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi olmak üzere Avrupalı ve Fransız sivil toplum örgütlerinin sert eleştirilerine neden oluyor.

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