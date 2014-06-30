Fransa 2 golle çeyrek final vizesi aldı

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası 2. tur maçında Fransa ve Nijerya karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, Fransa ikinci yarıda Pogba ve Yobo'nun kendi kalesine attığı gollerle 2-0 yenerek, çeyrek final vizesi aldı.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Estadio Nacional Stadı'ndaki maçı ABD'li hakem Mark Geiger yönetti.

İki takımın kadroları

Fransa: Lloris, Mathieu Debuchy, Patrice Evra, Laurent Koscielny, Raphael Varane, Paul Pogba, Yohan Cabaye, Mathieu Valbuena, Blaise Matuidi, Olivier Giroud, Karim Benzema

Nijerya: Vincent Enyeama, Efe Ambrose, Joseph Yobo, Kenneth Omeruo, Juwon Oshaniwa, Ogenyi Onazi, John Obi Mikel, Victor Moses, Peter Odemwingie, Ahmed Musa, Emmanuel Emenike

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Karşılaşmanın 18. dakikasında Emenike'nin filelere gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

22. dakikada orta alanı topla birlikte hızlı geçen Paul Pogba, sağ kanattaki boşluğu iyi gördü ve pasını Mathieu Valbuena’ya verdi. Valbuena'nın ceza sahası içine gelen topta Paul Pogba'nın mükemmel volesini kaleci Vincent Enyeama topu kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Onazi sakatlanarak, yerini Gabriel'e bıraktı.

64. dakikada kısa paslaşmalar sonrasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Peter Odemwingie, topu soluna çekip kaleyi karşısına alana kadar ilerliyor ve sol ayağıyla ceza sahasının hemen önünden yaptığı etkili vuruşu, kaleci Hugo Lloris mükemmel çıkarıyor.

70. dakikada Greizmann ile ara pasında Benzema'nın şutu kaleci Enyeama'nın altında geçti Moses topu çizgiden çıkardı.

79. dakikada kullanılan korner atışında kaleci Enyeama boşa çıktı. Pogba'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

90. dakikada, oyuna sonradan giren Griezmann'ın ortasına Yobo'nun kendi kalesine attığı golle Fransa 2-0 öne geçti.

Maç bu skorla bitti ve Fransa çeyrek finale yükselen 5. takım oldu.

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