T24 LogoT24 Logo
Spor

Fransa 2 golle çeyrek final vizesi aldı

2014 Dünya Kupası ikinci tur maçında Fransa, Njerya'yı Pogba ve Yobo'nun kendi kalesine attığı golle 2-0 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi

30 Haziran 2014 23:51

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası 2. tur maçında Fransa ve Nijerya karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, Fransa ikinci yarıda Pogba ve Yobo'nun kendi kalesine attığı gollerle 2-0 yenerek, çeyrek final vizesi aldı.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Estadio Nacional Stadı'ndaki maçı ABD'li hakem Mark Geiger yönetti.

İki takımın kadroları

Fransa: Lloris, Mathieu Debuchy, Patrice Evra, Laurent Koscielny, Raphael Varane, Paul Pogba, Yohan Cabaye, Mathieu Valbuena, Blaise Matuidi, Olivier Giroud, Karim Benzema

Nijerya: Vincent Enyeama, Efe Ambrose, Joseph Yobo, Kenneth Omeruo, Juwon Oshaniwa, Ogenyi Onazi, John Obi Mikel, Victor Moses, Peter Odemwingie, Ahmed Musa, Emmanuel Emenike

 

Karşılaşmanın önemli dakikaları

 

Karşılaşmanın 18. dakikasında Emenike'nin filelere gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 

22. dakikada orta alanı topla birlikte hızlı geçen Paul Pogba, sağ kanattaki boşluğu iyi gördü ve pasını Mathieu Valbuena’ya verdi. Valbuena'nın ceza sahası içine gelen topta Paul Pogba'nın mükemmel volesini kaleci Vincent Enyeama topu kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Onazi sakatlanarak, yerini Gabriel'e bıraktı.

64. dakikada kısa paslaşmalar sonrasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Peter Odemwingie, topu soluna çekip kaleyi karşısına alana kadar ilerliyor ve sol ayağıyla ceza sahasının hemen önünden yaptığı etkili vuruşu, kaleci Hugo Lloris mükemmel çıkarıyor.
70. dakikada Greizmann ile ara pasında Benzema'nın şutu kaleci Enyeama'nın altında geçti Moses topu çizgiden çıkardı. 

79. dakikada kullanılan korner atışında kaleci Enyeama boşa çıktı. Pogba'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

90. dakikada, oyuna sonradan giren Griezmann'ın ortasına Yobo'nun kendi kalesine attığı golle Fransa 2-0 öne geçti.

Maç bu skorla bitti ve Fransa çeyrek finale yükselen 5. takım oldu.

Maçın fotoğrafları için tıklayın...

ETİKETLER

fransanijeryadünya kupası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24