Fransa CEO’lara ikramiyeyi yasaklayacak

Fransa, devletin mali yardım yaptığı şirketlerin üst düzey yöneticilerine ikramiye veya hisse senedi verilmesini genelge ile yasaklayacak.



Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Claude Gueant, söz konusu genelgenin Başbakan Francois Fillon'un imzasıyla gelecek hafta yayınlanacağını söyledi.



"France 24" televizyon kanalının sorularını yanıtlayan Gueant, "yasa tasarısı hazırlamak yerine, daha hızlı ve kolay olacağı için bu yolun tercih edildiğini" belirtti.



Fransa'da devlettin hissesi bulunduğu veya yardım ettiği şirketlerin üst düzey yöneticilerinin, zarar ettikleri gerekçesiyle işçi çıkartırken, diğer taraftan üst düzey yöneticilerine yüksek miktarda primler ve ikramiyeler ödemesi kamuoyunda sert tepkilere yol açıyordu.



Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, geçen ay, küresel mali kriz ile birlikte zor durumda olan bankalara devletin yapacağı yardımdan önce, yüksek maaşlı şirket yöneticilerinin yıl sonu aldıkları astronomik primlerden vazgeçmeleri şartını koşmuştu.



