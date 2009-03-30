Fransa CEO’lara hisseyi de yasakladı

Başbakanlık tarafından yayınlanan ve 2010 yılı sonuna kadar geçerli olacak genelgeye göre, üst düzey yöneticilere verilen ikramiyelere de sınırlamalar getirildi. Üst düzey yönetici, çalıştığı şirketin zarar edip işçi çıkartması halinde, prim alamayacak.Hükümet ilk önce, konu ile ilgili bir yasa tasarısı hazırlama girişimi içine girmiş ancak daha sonra, daha hızlı ve kolay olacağı için bu genelgeyi yayınlama yolunu tercih etti.Genelge özellikle, devletin hissesi bulunduğu bankaları ve otomotiv şirketlerinin üst düzey yöneticilerini hedefliyor.Fransa'da devlettin hissesi bulunduğu veya yardım ettiği şirketlerin üst düzey yöneticilerinin, zarar ettikleri gerekçesiyle işçi çıkartırken, diğer taraftan üst düzey yöneticilerine yüksek miktarda primler ve ikramiyeler ödemesi kamuoyunda sert tepkilere yol açıyordu.Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, geçen ay, küresel mali krizle birlikte zor durumda olan bankalara devletin yapacağı yardımdan önce, yüksek maaşlı şirket yöneticilerinin yıl sonu aldıkları astronomik primlerden vazgeçmeleri şartını koşmuştu.