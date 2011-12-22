Fransa Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı!

T24

Fransa meclisinin, 'soykırım'ı inkar edenlere ceza verilmesini öngören yasa teklifini kabul etmesinin ardından Türkiye’den ilk tepki geldi. Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu’nu Ankara’ya çektiği bildirildi.Fransa'nın da diplomatik teamül gereği, Ankara'daki Büyükelçisini Paris'e geri çağırması bekleniyor.Türk bakan milletvekili ve diğer üst düzeyde bürokratların Fransa'ya yapacağı ziyaretlerin askıya alınması bekleniyor.2001 yılında kabul edilen yasanın ardından Türkiye eski Paris Büyükelçisi Sönmez Köksal'ı Ankara'ya geri çekerken, Fransa'ya yapılan bütün resmi ve özel ziyaretler askıya alınmıştı.'Yarın ilk uçakla Türkiye'ye dönüyorum'Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, yarın Paris'ten Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Burcuoğlu'nun istişareler için Ankara'ya çağırıldığı bildirilmişti.Kamuoyunda "soykırımı inkar yasası" olarak bilinen ve 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifi, Fransız Ulusal Meclisi’nde kabul edildikten hemen sonra "İlişkilere büyük bir darbe vuruldu" açıklamasını yapan Burcuoğlu, akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenledi.Yarın sabah 07.40 uçağıyla Türkiye'ye geleceğini ifade eden Burcuoğlu Fransa'ya ne zaman döneceğinin kararını hükümetin vereceğini belirtti.Burcuoğlu, "Ancak en kısa zamanda bu durumun çözülmesini ve böylece dönebilmeyi umut ediyorum" diye konuştu.Senato sürecini çok yakından takip edeceklerini söyleyen Burcuoğlu, "Amacımız, bunun hiç Senato'ya gelmemesi ya da Senato'da durdurulmasıdır" dedi. Senato'nun 10 Ocak'a kadar kapalı olacağını hatırlatan Burcuoğlu kendisinin Fransa'da olmamasının süreci etkilemeyeceğini belirtti.