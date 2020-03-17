Fransa, büyük şirketleri korumak için "kamulaştırmayı" gündeme alabilir

Fransa en büyük şirketlerini Koronavirüs salgınından kaynaklanan piyasa kargaşasından korumak için "kamulaştırmayı" gündeme getirdi.

Hükümetin bütçe planlarını yeniden düzenlemesi ve ekonomiye destek için milyarlarca euro harcayabileceğini duyurması ile birlikte, Maliye Bakanı Bruno Le Maire, devletin ülkenin en büyük şirketlerini korumak için elinde ne araç varsa kullanarak müdahale edebileceğini belirtti.

Le Maire, "Elimdeki araçların tümünü kullanmaktan çekinmeyeceğim," dedi ve "Bu sermayelendirme olabilir, bu hisse alımı olabilir, ihtiyaç duyulursa kamulaştırma terimini de kullanabilirim" dedi.