Fransa bütçesi AB'yi kaldıramadı

Fransa Başbakanının yaptığı açıklamaya göre AB bütçesine ülkenin katkıda bulunması artan borç yükü nedeniyle giderek zorlaşıyor.
Fransa
büyükelçilerinin yıllık toplantısında konuşan Fillon ülkesinin her yıl
birliğie 19 milyar euro katkıda bulunduğunu ve tarım teşvikleri de
dahil olmak üzere bunun 14 milyarlık kısmının geri alındığını söyledi.
"Avrupa'nın
bu muhasebe vizyonu elbette yalnızca Fransa'nın hesabını kısmen
yansıtıyor. Ancak ortaklarımız Fransa'nın Almanya ile birlikte en fazla
katkıda bulunan ülkelerden biri olarak içinde bulunduğu durumun kamu
finansmanında halen karşılaştığımız gerginliğe sonsuza kadar dayanacak
durumda olmayacağını anlamaları gerekiyor."
Fillon'un yorumuna benzer bir açıklama Almanya'dan geldi.
Fransız bakan krizden çıkabilmek için gerçek bir ortak strateji belirlenmesi çağırısında bulundu.
"Şirketlerimiz
birkaç çok önemli konuya Avrupa'nın cevabının ne olacağını bekliyor"
diye konuşan Fillon bu konular arasında çevre dostu gelişim ile kimya
ve elektronik sektörlerine yardım edilmesi olduğunu belirtti.
Bakan Fillon, Komisyon'un gelecekte büyük bir yatırım politikası başlatmasının yaşamsal önemini de vurguladı.
AB bütçe gözden geçirmeleri 2010'da başlıyor
2010'da Avrupa'da
hükümetler birliğin 133 milyar euroluk yıllık bütçesini yenileme
sürecine gidecekler. Gözden geçirmenin uzun vadeli bütçe döneminin
2013'de sona ermesiyle birlikte yapılması daha önce karara bağlanmıştı.
Fransa'nın
kamu borcunun bu yıl GYİH'nın yüzde 7,5'i olması bekleniyor. AB'nin
kredi sağlama limitinin iki katından daha yüksek. Yine u yıl, ekonomik
durgunluk nedeniyle vergi gelirinde azalmalar ve teşvik tedbirleriyle
ilgili harcamalar artış gösterdi.
İlk
çeyrekte 1,4 trilyon euroya ulaşan kamu borcunun yıl sonuna kadar
GSYİH'sının yüzde 77'sine ve 2012 sonunda da yüzde 88'ine yükselmesi
bekleniyor.
Bütçe
açığı sınırlamalarına ilişkin normal kurallar hükümetlerin felce
uğrayan mali sistemleri kurtarma çabaları nedeniyle askıya alındı.
Fransa
Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy kriz döneminde ekonominin zarar
görmemesini sağlamaya yönelik normal sınırlamaların belirlenmesine en
fazla destek verenlerden biri.
Ancak
Fillon G20 grubuna dahil on en varlıklı ülkende borçların ciddi
boyutlara çıktığı uyarısında bulunarak 2008'de GSYİH'nin yüzde 78'i
olan borç rakamlarının bu yıl yüzde 100'e yaklaştığını kaydetti.
"AB
yetkililerinin ve üye devletlerin Avrupa'yı borçlar girdabından
koruyacak kamu finansmanın yeniden şekillendirilmesine yönelik ortak
bir program geliştirmeleri artık kaçınılmaz hale geldi."
Fillon,
Fransa ve Almanya AB'nün dümeninde oturan iki büyük devlet olarak
ekonominin ayağa kaldırılması için farklılıklarının üstesinden
gelmeleri gerektiğini söyledi.
Arka plan:
Avrupa Komisyonu Eylül 2007'de birliğin önümüzdeki yıllardaki bütçesine ilişkin halkla istişareler başlattı.
2007'de
€126,5 milyar olduğu belirtilen yıllık harcamaların miktarı, yapısı ve
önceliklerine 2007-2013 döneminde yürürlükte olan ve 2006'da uzun süren
tartışmalar sonucunda kabul edilen Mali Çerçeveler yön veriyor.
Aynı
zamanda devlet ve hükümet başkanları 2008-2009'da bütçe gözden
geçirmesi üzerine vardıkları mutabakatta politika önceliklerini de
değerlendirmeye aldılar.
Bu
gözden geçirmede en çok tepki uyandıran konu halen bütçenin yüzde
44'ünün (€55 milyar) ayrıldığı tarım teşvikleri. Ortak Tarım Politikası
(CAP) Kasım 2007-2008 sonu aralığında incelemeye tabi tutuldu ve
bütçede CAP'a ayrılan miktarın 2013 yılına kadar yüzde 32 oranında
azaltılması kararlaştırıldı.
AB
dönem başkanı İsveç altı aylık icraat süresince birlik bütçesinin
yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesine yönelik görüşmeleri başlattı.
Anlaşmaya varılması halinde AB'nin yeni finans çerçevesi 2014-2021
dönemini kapsayacak.