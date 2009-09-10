Fransa bütçesi AB'yi kaldıramadı

Fransa Başbakanının yaptığı açıklamaya göre AB bütçesine ülkenin katkıda bulunması artan borç yükü nedeniyle giderek zorlaşıyor.



Fransa büyükelçilerinin yıllık toplantısında konuşan Fillon ülkesinin her yıl birliğie 19 milyar euro katkıda bulunduğunu ve tarım teşvikleri de dahil olmak üzere bunun 14 milyarlık kısmının geri alındığını söyledi.

"Avrupa'nın bu muhasebe vizyonu elbette yalnızca Fransa'nın hesabını kısmen yansıtıyor. Ancak ortaklarımız Fransa'nın Almanya ile birlikte en fazla katkıda bulunan ülkelerden biri olarak içinde bulunduğu durumun kamu finansmanında halen karşılaştığımız gerginliğe sonsuza kadar dayanacak durumda olmayacağını anlamaları gerekiyor."

Fillon'un yorumuna benzer bir açıklama Almanya'dan geldi.

Fransız bakan krizden çıkabilmek için gerçek bir ortak strateji belirlenmesi çağırısında bulundu.

"Şirketlerimiz birkaç çok önemli konuya Avrupa'nın cevabının ne olacağını bekliyor" diye konuşan Fillon bu konular arasında çevre dostu gelişim ile kimya ve elektronik sektörlerine yardım edilmesi olduğunu belirtti.

Bakan Fillon, Komisyon'un gelecekte büyük bir yatırım politikası başlatmasının yaşamsal önemini de vurguladı.

AB bütçe gözden geçirmeleri 2010'da başlıyor

2010'da Avrupa'da hükümetler birliğin 133 milyar euroluk yıllık bütçesini yenileme sürecine gidecekler. Gözden geçirmenin uzun vadeli bütçe döneminin 2013'de sona ermesiyle birlikte yapılması daha önce karara bağlanmıştı.

Fransa'nın kamu borcunun bu yıl GYİH'nın yüzde 7,5'i olması bekleniyor. AB'nin kredi sağlama limitinin iki katından daha yüksek. Yine u yıl, ekonomik durgunluk nedeniyle vergi gelirinde azalmalar ve teşvik tedbirleriyle ilgili harcamalar artış gösterdi.

İlk çeyrekte 1,4 trilyon euroya ulaşan kamu borcunun yıl sonuna kadar GSYİH'sının yüzde 77'sine ve 2012 sonunda da yüzde 88'ine yükselmesi bekleniyor.

Bütçe açığı sınırlamalarına ilişkin normal kurallar hükümetlerin felce uğrayan mali sistemleri kurtarma çabaları nedeniyle askıya alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy kriz döneminde ekonominin zarar görmemesini sağlamaya yönelik normal sınırlamaların belirlenmesine en fazla destek verenlerden biri.

Ancak Fillon G20 grubuna dahil on en varlıklı ülkende borçların ciddi boyutlara çıktığı uyarısında bulunarak 2008'de GSYİH'nin yüzde 78'i olan borç rakamlarının bu yıl yüzde 100'e yaklaştığını kaydetti.

"AB yetkililerinin ve üye devletlerin Avrupa'yı borçlar girdabından koruyacak kamu finansmanın yeniden şekillendirilmesine yönelik ortak bir program geliştirmeleri artık kaçınılmaz hale geldi."

Fillon, Fransa ve Almanya AB'nün dümeninde oturan iki büyük devlet olarak ekonominin ayağa kaldırılması için farklılıklarının üstesinden gelmeleri gerektiğini söyledi.

Arka plan:

Avrupa Komisyonu Eylül 2007'de birliğin önümüzdeki yıllardaki bütçesine ilişkin halkla istişareler başlattı.

2007'de €126,5 milyar olduğu belirtilen yıllık harcamaların miktarı, yapısı ve önceliklerine 2007-2013 döneminde yürürlükte olan ve 2006'da uzun süren tartışmalar sonucunda kabul edilen Mali Çerçeveler yön veriyor.

Aynı zamanda devlet ve hükümet başkanları 2008-2009'da bütçe gözden geçirmesi üzerine vardıkları mutabakatta politika önceliklerini de değerlendirmeye aldılar.

Bu gözden geçirmede en çok tepki uyandıran konu halen bütçenin yüzde 44'ünün (€55 milyar) ayrıldığı tarım teşvikleri. Ortak Tarım Politikası (CAP) Kasım 2007-2008 sonu aralığında incelemeye tabi tutuldu ve bütçede CAP'a ayrılan miktarın 2013 yılına kadar yüzde 32 oranında azaltılması kararlaştırıldı.