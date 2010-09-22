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Ekonomi

FRANSA, BÜTÇE AÇIKLARINA ÇARE ARIYOR PARİS (A.A)

22 Eylül 2010 17:36

-FRANSA, BÜTÇE AÇIKLARINA ÇARE ARIYOR PARİS (A.A) - 22.09.2010 - Fransa Bütçe Bakanı Francois Baroin, bütçe açıklarının, gayri safi milli hasılaya olan oranın 2014 yılına kadar yüzde 2'ye düşürülmesini hedeflediklerini söyledi. Canal-plus televizyon kanalına konuşan Baroin, bu oranı 2013 yılındaysa yüzde 3'e indirme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.  Fransa'da, bütçe açıkları şu anda gayri safi milli hasılanın yüzde 8'ini geçiyor.  AB Komisyonu, avro para birimi kriterlerine aykırı olduğu gerekçesiyle zaman zaman Fransa'yı bu konuda uyarmak zorunda kalıyor. Küresel mali krizle birlikte, Fransa'da geçen yılki bütçe açığı 138 milyar Avro'ya çıkmıştı. Bu rakam, 2008 yılındaki bütçe açığına oranla 81,7 milyar Avro artış göstermişti.

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