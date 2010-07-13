Fransa burka yasağını onayladı

T24- Fransa’da burka ve peçeli çarşafın tamamen yasaklanması konusunda bugün önemli bir etap daha aşıldı.



Fransız Ulusal Meclisi, burka ve peçeli çarşafa genel yasak getiren yasa tasarısını, beklendiği gibi, ezici bir çoğunlukla kabul etti.



Oylamaya katılan 336 parlamenterden 335’i yasak lehinde oy kullandı.



Ana muhalefetteki Sosyalist Parti ile muhalefetin küçük üyeleri Komünist Part ile Yeşiller, yasa tasarısına, en azından bu haliyle, karşı olduklarından oylamaya katılmadılar.



SOKAKTA BURKA İLE DOLAŞMAK DA YASAKLANIYOR





Meclisten geçen yasa tasarısı, yasa yürürlüğe girdikten 6 ay sonra, kamuya açık her yerde burka veya peçeli çarşaf giymiş kadınların 150 euro para cezası veya mecburi yurttaşlık stajıyla cezalandırılmalarını öngörüyor. Bir diğer deyişle, sadece kamusal alanda değil, sokakta da burka veya peçeli çarşafla dolaşmak yasaklanıyor.



Yasa tasarısı bir kadını burka ve peçeli çarşaf giymeye zorlayanların da 1 yıl hapis ve 30 bin Euro para cezasına mahkum edilmelerini de öngörmekte.



SENATO'DAN GEÇMESİ DE GEREKİYOR





Yasa tasarısı meclisten geçmiş olsa da henüz yasalaşmış değil, zira Fransız parlamentosunun diğer kanadı olan Senato’dan da geçmesi gerekiyor.



YÜRÜLÜĞE GİRMESİ ANCAK ÖNÜMÜZDEKİ BAHAR MÜMKÜN





Meclisten geçen tasarı Eylül ayı içinde Senato gündemine gelecek. Senato, meclis tarafından kabul gören versiyonda değişiklik yapmadan tasarıyı kabul ederse, yasanın Ekim ayı içinde çıkması, içindeki hükümlerin de gelecek yıl ilkbahardan itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.



Ancak Meclis başkanı ve yasayı destekleyen iktidar partisi, yasa tasarısını önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesinin gündemine taşıma kararı aldılar.



AİHM'DEN DÖNEBİLİR





Fransız Danıştayı, bu yıl başında yayımladığı bir görüşte, burka ve peçeli çarşafa genel yasağın Fransız Anayasa Mahkemesi veya AİHM’den dönebileceği uyarısında bulunmuştu.



Sol muhalefet partilerinin yasaya karşı çıkmalarının temel nedeni de burada. Bu partiler, yasanın yüksek veya Avrupa yargısından dönmesinin köktendincilerin zaferi olacağını savunuyorlar.



2 BİN KADIN BURKA GİYİYOR





Fransız İçişleri bakanlığı 5 milyondan fazla Müslümanın yaşadığı Fransa’da yaklaşık 2 bin kadının burka veya peçeli çarşaf giydiğini belirtiyor.