-FRANSA, BUGÜN LİBYALI MUHALİFLERLE GÖRÜŞECEK PARİS (A.A) - 21.03.2011 - Fransa Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki rejim muhalifi Ulusal Konsey'in iki temsilcisiyle bugün görüşecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, düzenlediği basın toplantısında, Libya Ulusal Konseyi'nin iki temsilcisiyle bugün görüşeceklerini teyit etti, ancak bu kişilerin isimleri ve ele alınacak konular hakkında bilgi vermedi. Sözcü, Libya Ulusal Konseyi temsilcileriyle sürekli temas içinde olduklarını belirterek, Fransa'nın bu konseyi meşru muhatap olarak tanıdığını hatırlattı. Fransa, Libya'ya yönelik müdahaleyi ilk başlatan ülke olmuştu. -ALMANYA- Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin çevresindekilere, uluslararası toplumun bir kez daha "diktatör" ile işbirliğine yanaşmayacağının açık bir şekilde izah edilmesi gerektiğini söyledi. Westerwelle, "Der Spiegel" dergisine verdiği demecinde, Libya'ya yönelik yaptırım imkanlarının henüz tümüyle kullanılmadığını, silah ambargosunun uygulanmasının yanı sıra Kaddafi'nin ve rejiminin mali kaynaklarının da dondurulması gerektiğini belirterek, "Kaddafi'nin çevresindekilere, uluslararası toplumun bir kez daha diktatör ile işbirliğine yanaşmayacağının izah edilmesi gerekir" diye konuştu. Libya'daki muhalefetin destek istemesinin doğal olduğunu, ancak askeri müdahalelere her zaman çekinceyle baktığını ifade eden Westerwelle, "Bölge ülkelerinin, örneğin Arap Birliği'nin yerine neden Batı öncelikle sorumluluk taşıyor? Biz Almanlar, Libya'daki muhalefet ile görüşmeler yaptık bile" diye konuştu. Westerwelle, Libya'daki insanların cesaretini büyük bir saygıyla karşıladığını, benzer özgürlük coşkusunu Tunus ve Mısır'da da yaşadığını belirterek, bu coşkuyu iki Almanya arasındaki sınırın ortadan kaldırılması sırasında Almanya'da da gördüğünü kaydetti. Bahreyn'de de Sünni bir azınlık tarafından yönetilen Şii bir çoğunluk bulunduğuna işaret eden Westerwelle, bu ülkedeki krizin, diğer ülkelerin müdahalesi ile değil, ulusal bir diyaloğun başlatılmasıyla çözülebileceğini sözlerine ekledi. -ROMANYA: "NATO'NUN KARARINI BEKLİYORUZ" Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu, Libya'ya düzenlenen askeri operasyon konusunda Güvenlik Konseyi'nin kararına saygı duyduklarını belirterek, "Ancak biz Romanya olarak şu anda bir yorum yapacak durumda değiliz. NATO üyesi olduğmuz için NATO'nun kararını bekliyoruz" dedi. Basescu, Romanya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Libya konusunda Romanya'nın NATO'dan ayrı olarak hareket edemeyeceğini söyledi. Traian Basescu, "NATO askeri müdahale kararı alırsa Romanya da orada olacaktır. Gelişmeleri yakından ve kaygıyla izliyoruz" diye konuştu. Basescu, Libya lideri Muammer Kaddafi ile ilgili görüşlerini açıklarken de, "Kişisel görüşüm, kendi halkına silahla saldıran bir devlet başkanının hiçbir hakkının olmadığı yönündedir" ifadesini kullandı.