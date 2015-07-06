Fransa Bisiklet Turu'nun 3. etabında zincirleme kaza

102. Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 3. etabında, yarışçılardan birinin dengesini kaybederek düşmesinin ardından zincirleme kaza gerçekleşti. Kazada 30'a yakın sporcu yaralanırken, yarışa 20 dakika ara verildi.
Antwerp'ten başlayıp Mur de Huy'da biten 159,5 kilometrelik 3. etabın tamamlanmasına yaklaşık 60 kilometre kala, ana grubun arkasındaki FDJ takımından William Bonnet'nin düşmesiyle gerçekleşen kazada 30'a yakın sporcu yaralandı. Yaralananlar arasında, genel klasman lideri Fabian Cancellara da bulunuyordu.
Yarış direktörü Thierry Gouvenou'nun kararıyla 20 dakika ara verilen etaba, Tom Dumoulin, Simon Gerrans, William Bonnet, Laurens ten Dam ve Dmitry Kozontchuk devam edemedi. 20 dakikalık aradan sonra tamamlanan etabın galibi, etabı, 3 saat 26 dakika 54 saniyelik derecesiyle Katusha'nın 36 yaşındaki bisikletçisi Joaquim Rodriguez oldu.