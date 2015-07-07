Fransa Bisiklet Turu'nda zincirleme kaza!

Fransa Bisiklet Turu'nun Belçika'daki 3. etabında meydana gelen zincirleme kazada 30 sporcu yaralandı. Kaza nedeniyle 20 dakika ara verilen Fransa Bisiklet Turu'nun 3. etabını, Katusha takımından İspanyol Joaquim Rodriguez kazandı.

102. Fransa Bisiklet Turu'nun 3. etabı, Belçika'nın Antwerp kenti ile Huy yerel yönetimi arasındaki 159,5 kilometrelik parkurda düzenlendi.

Ana grubun arasındaki FDJ takımından William Bonnet, etabın tamamlanmasına yaklaşık 60 kilometre kala dengesini kaybederek düştü. Bonnet'nin düşüşüyle gerçekleşen zincirleme kazada, genel klasman lideri Fabian Cancellara'nın da aralarında bulunduğu 30 kadar bisikletçi yaralandı.

Yarışı bıraktılar

Radikal’de yer alan habere göre, kaza sonrası Bonnet'nin yanı sıra Tom Dumoulin (Giant-Alpecin), Simon Gerrans (Orica-GreenEDGE) ve Dmitry Kozontchuk (Katusha) da yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Yarış direktörü Thierry Gouvenou'nun kararıyla durdurulan mücadele, 20 dakika sonra yeniden başladı. Zirve finişiyle tamamlanan etabı, 3 saat 26 dakika 54 saniyelik derecesiyle Katusha'nın 36 yaşındaki bisikletçisi Joaquim Rodriguez aldı. Sky takımından Chris Froome ile girdiği birincilik mücadelesini kazanan Rodriguez, Fransa Bisiklet Turu'ndaki 2. etap galibiyetini elde etti.

Genel klasman liderine verilen "sarı mayo"yu, etap sonunda 2013 şampiyonu Froome giydi. Toplam süresi 7:11:37 saat olan Büyük Britanyalı bisikletçiyi, turun favorilerinden Tejay van Garderen 13 saniye, Alberto Contador 36 saniye, Vincenzo Nibali 1:38 dakika ve Nairo Quintana 1:56 dakika geriden takip etti.

Yarışın 4. etabı, Belçika'nın Seraing ile Fransa'nın Cambrai yerel yönetimleri arasındaki 223,5 kilometrelik parkurda yapılacak. Bisikletçiler, "Klasik" yarışlardan Paris-Roubaix'nin parkurunun da bir parçası "Arnavut kaldırımı" yolda 13,3 kilometre pedal çevirecek.

21 etaptan oluşan 3 bin 360 kilometrelik tur, 26 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'te sona erecek.