Fransa Bisiklet Turu'nda Koronavirüs testi molası: Tüm yarışmacılar negatif, yarış direktörü pozitif çıktı

Dünyanın alanındaki en prestijli spor organizasyonu olan Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 10'uncu aşaması öncesi yapılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinde bütün sporcuların sonuçları negatif çıktı. Öte yandan yarış direktörü Christian Prudhomme'un testi pozitif çıktı.

Reuters'ın aktardığına göre, Koronavirüs testlerinin negatif çıkmasıyla 22 takım da 10'uncu aşama için hazır. Yapılan testlerde 4 personelin ve yarış direktörü Prudhomme'un sonucu pozitif çıktı.