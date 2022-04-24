Fransa bir kez daha Macron ve Le Pen arasında seçim yapmak için sandık başında

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Fransa’da mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in karşı karşıya geleceği seçimin ikinci turu bugün (24 Nisan) gerçekleşecek.

AFP'nin aktardığı habere göre TR saatiyle 09.00 itibariyle Fransa'da oy verme işlemleri başladı.

AP’de yer alan habere göre, Macron ve Le Pen seçimden önceki son kampanyalarında, kendilerine oy vermeyen seçmeni siyasi programlarının neden rakiplerine göre daha uygun olduğunu açıklamakla geçirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, France Inter kanalına yaptığı açıklamada Ulusal Birlik lideri Le Pen’in Fransa’yı İslam üzerinden böleceğini söyleyerek “Aşırı sağ korku ve endişe yaratarak canlı kalır. Toplumun belli kesimlerini dışlamanın yanıt olduğunu söyler” dedi.

Ikinci turdan önceki son mitinginde Macron bu seçimin “Seküler, birleşmiş ve bölünmez bir Cumhuriyet için ya da karşı referandum” ifadesini kullandı. Kendini demokratik değerlerin koruyucusu olarak nitelendiren Macron, Le Pen’in ifade özgürlüğüne tehdit oluşturacağını savundu.

Son anketlerde Macron’un gerisinde kalacağı görülen aşırı sağcı aday Le Pen, arayı kapatmak için son çalışmaları kapsamındaki mitingde Macron’un emeklilik reformu gibi tepki çeken planlara değindi. Le Pen “Emmanuel Macron’un reformu derin bir sosyal adaletsizliktir” dedi.

Fransa’da Macron ve Le Pen arasında seçim yapmayı “Veba ve kolera arasında seçim yapmak” gibi olumsuz gören ciddi bir kitle olduğu bilinmesi sebebiyle 48.7 milyonluk seçmenin kaçının bugün sandığa gideceği merak ediliyor.

Anketler ne gösteriyor?

2022 seçiminin ikinci turu için kampanya süreçleri 22 Nisan’da sona erdi. Son anketler mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Marine Le Pen karşısında yüzde 6 ila yüzde 15 arasında bir farka sahip olabileceğini gösteriyor.

Macron ve Le Pen, 2017 yılında karşı karşıya geldiklerinde Macron oyların yüzde 66’sını, Le Pen ise yüzde 34’ünü almıştı. Bu seçimde aradaki farkın daha az olabileceği belirtiliyor.

Kamuoyu yoklamalarında, ilk turda yüzde 21,95 oy alan aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un seçmenlerinin yüzde 42'sinin Macron'a, yüzde 25'inin Le Pen'e oy vereceği ifade ediliyor.

Macron'un, geleneksel sağ ve sol partilerin adaylarına hezimet yaşattığı seçimin ilk turunun ardından özellikle iklim ve ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamalarla Melenchon taraftarlarını ikna etmeye başardığı, yapılan anketler sonrasında görüldü.

Anketlere göre, son bir haftada Melenchon seçmenlerinin arasında Macron'a destek verenlerin oranı yüzde 7 arttı.

Le Pen'in, Melenchon taraftarlarından oy alabilme çabasından da sonuç çıkmadı. Le Pen, aradığı desteği, seçimin ilk turunda yüzde 7 oy alan aşırı sağcı Eric Zemmour'un seçmenlerinde buldu. Anketlere göre, Zemmour taraftarlarının yüzde 72'si ikinci turda Le Pen'e oy verecek.