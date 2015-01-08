Fransa bir dakika sustu



Kurbanları anmak için ülke genelinde öğleden önce hayat bir süreliğine durdu. Okullar, kamu ve özel sektör çalışanları hep birlikte bir dakikalık saygı duruşuna katılırken, otobüs ve metrolar hareket etmedi. Paris ve diğer kentlerde bir süre duyulan tek ses kilise çanları ve hıçkırık sesleri oldu.

Paris'in ünlü Notre Dame Katedrali önünde toplanan kalabalık arasında bulunan bir kadın “Charlie özgür olacak” diye bağırdı. Meydanda toplanan çoğu kişi gözyaşları içindeydi. Bazıları dua ederken bazıları da gözleri kapalı bir süre bekledi. Notre Dame Katedrali'nde ölenler için bir tören düzenlendi.

Saint-Lazare Tren İstasyonu personeli de yolculara ve çalışanlara saat 12:00'deki saygı duruşu sırasında çalışmayı bırakmaları çağrısı yaptı. SNCF demiryolu şirketi için çalışan Julie, “Birlikte durup ifade özgürlüğümüzü kurtarmalıyız” şeklinde konuştu.

Politikacılar ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da bir dakikalık saygı duruşuna katıldı.

Öte yandan Fransa saatiyle 20:00 civarında kentin simgesi Eyfel Kulesi'nin ışıklarının kapatılacağı kaydedildi.

Saldırı sonrası ülke genelindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Özellikle turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi gibi yerlerde jandarma sayısının artırıldığı gözlemlendi.