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Dünya

Fransa basını: Sarkozy, Erdoğan'ı kıskanıyor

Fransız basını, Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskandığı için kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik ettiğini yazd

10 Ekim 2011 03:00

T24 - Fransız basını, Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskandığı için kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik ettiğini yazdı.




Fransız basınına göre, Sarkozy Türkiye'yi kasıtlı tahrik ediyor ve Arap Baharı liderliği için Erdoğan’la yarışıyor


Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin geçtiğimiz hafta Ermenistan ziyaretinde 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımlayarak, Türkiye’ye cephe alması Fransız basınında tartışma konusu oldu. Le Figaro Gazetesi, Sarkozy’nin Başbakan Tayyip Erdoğan’la çekişmeye girdiğini yazdı.


Gazete şu değerlendirmede bulundu:


“İkisi de Arap Baharı’nın lideri olmak istedikleri için ilişkileri bozuldu. Sarkozy, Erdoğan ile güç oyununa girdi, bu hareketiyle Türkiye’nin AB üyeliğini reddeden Fransızların gözündeki popülaritesini artırıyor.”



'Ortadoğu'nun kahramanı Erdoğan'


Sarkozy’nin “Türkiye tarihiyle yüzleşmeli” şeklindeki sözleri Cezayir asıllı Fransızların tepkisini çekti. Slate.fr haber sitesine konuşan Cezayirliler, Sarkozy’nin sözlerini seçim hamlesi olarak değerlendirdi. Bir Cezayirli, “Sarkozy Türkiye’yle uğraşacağına 17 Ekim 1961’de, Paris’te Fransızların katlettiği Cezayirliler için özür dilesin, tazminat ödesin” diye konuştu.


Bir Cezayirli gazeteci de “Sarkozy kendini dünyanın kralı mı sanıyor? Libya’daki ‘zaferi’ nedeniyle burnu mu kalktı? Türkiye’ye ders vermeyi bıraksın” diye konuştu. Cezayir’in Paris Büyükelçiliği’nde görevli Cezayirli bir diplomat da “Fransa belki Libya’daki Kaddafi rejiminin düşmesinde önemli rol oynadı; ancak Ortadoğu’daki her ülkede kahraman olan Erdoğan’dır” dedi.



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