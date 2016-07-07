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Dünya

Fransa Başbakanı'nın telefonunu İsrail istihbaratı takip ediyor iddiası

Fransa Ulusal Bilgi Sistemleri Kurumu'nun soruşturma başlattığı öğrenildi

07 Temmuz 2016 01:48

Fransa Başbakanı Manuel Valls'in cep telefonunun, İsrail istihbaratı tarafından takibe alındığı iddia edildi.

Haftalık L'Express dergisinin haberine göre, 21-24 Mayıs tarihlerinde İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamındaki bir toplantı öncesinde, Başbakan Valls ve danışmanlarının telefonlarına güvenlik gerekçesiyle el konuldu.

Resmi heyet Paris'e döndükten sonra danışmanların el konan telefonlarından biri, anormal sinyaller çıkarttıktan sonra bozuldu.

Bunun üzerine haberde, Başbakan Valls'in telefonunun "İsrail istihbaratınca takip edildiği"ne ilişkin şüphelere yer verildi.

Haberde, telefonla ilgili şikayet üzerine Fransa Ulusal Bilgi Sistemleri Kurumu'nun soruşturma başlattığı belirtildi.

Başbakanlığa yakın kaynaklardan dergiye yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve Fransa'nın müttefiği bir ülkenin, iş birliği yaptığı ülkelere karşı casusluk faaliyeti yürütmeyeceği ifade edildi.

 

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