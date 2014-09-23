Fransa Başbakanı'nın güven turları



Fransa Başbakanı Manuel Valls, Almanya ziyareti kapsamında pazartesi günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Valls, Berlin'deki görüşmede, öncelikle Fransa'nın çıkarlarına da hizmet edecek reformları hayata geçireceklerini kaydetti.

Valls, Fransa Başbakanı olarak yaptığı ilk Almanya ziyaretinde, ziyaret amacının, hükümetinin başlattığı yeni reform programı konusunda inandırıcılıklarını göstermek olduğunu kaydetti. Almanların Fransız hükümetinin reformlarına ilişkin soru ve şüphelerinin olmasını anlayışla karşıladığını kaydeden Valls, Almanya'dan daha fazla güven beklediklerini ifade etti. Valls, hükümetinin çok sayıdaki reformu Fransa'nın dünya ekonomisi içinde rekabet gücünü arttırmak amacıyla kararlaştırdığına dikkat çekti.

Almanya'da, ekonomisi zarar gören Fransa'nın gerekli ekonomik ve siyasi reformları hayata geçirmediği ve ülkenin bütçe açığını kapatma hedeflerini de tutturamadığı eleştirileri yapılıyor. Fransa kısa süre önce, gelecek yıla kadar AB'nin yüzde 3'lük bütçe açığı hedefini tutturamayacağını, bu değere ancak 2017 yılında ulaşılabileceğini açıklamıştı. Ne var ki Fransız hükümeti, halihazırda gelecek üç yıl için kabul edilen 50 milyar euroluk tasarrufa ek olarak daha fazla kemer sıkmaya yanaşmıyor. Hükümet, ek tasarrufla ekonomik büyümenin durmasından endişe ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmede, Fransız hükümetinin reform programını övdüğü ancak Fransa'ya daha fazla yatırım konusunda temkinli bir tavır sergiledi. Merkel, aynı zamanda Avrupa'da mali krizle mücadelede, ilk sırada yeni yatırımları teşvik etmediklerini vurguladı. Merkel, Almanya ve Fransa'nın, Euro'nun istikrarlı bir para birimi olması için gerekli çabayı göstermeleri gerektiğini kaydetti.

Fransa Başbakanı Valls Merkel ile görüşmesinin ardından, Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmek ve Airbus tesislerinde incelemelerde bulunmak üzere Hamburg'a gitti. Valls salı günü de Alman Endüstri Birliği'ndeki (BDI) görüşmelere katılacak.