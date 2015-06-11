Fransa Başbakanı'nın Başbakanlık uçağıyla maça gitmesi ülkede kriz çıkardı

Fransa Başbakanı Manuel Valls, Başbakanlık uçağı ile maça gidilmesi tartışmalarında iki oğlunun 2.500 euro olan masraflarını ödeyeceğini açıkladı.

DHA’da yer alan habere göre, hafta sonu Sosyalist Parti (PS) kongresi Poitiers şehrinde yapılmıştı. Manuel Vals, Cumartesi günü kongreden ayrılarak iki oğluyla Barcelona ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçını izlemeye gitmişti. Valls’in maçı izlemek için Berlin’e Başbakanlığa ait uçakla gittiğinin ortaya çıkması tartışmalara neden olmuştu. Tartışmaya dahil olan UEFA Başkanı Michel Platini, Fransa’da düzenlenen Euro 2016 şampiyonasını ve futbolda şike iddialarını görüşmek üzere Başbakan Manuel Valls’ı maça kendisinin davet ettiğini söylemişti.

Fransızların yüzde 77’si Başbakan Valls’in maça gidişte Başbakanlık uçağını kullanmasını ahlaki bulmadı ve durumu anketlerde “şok olduk” cümleleri ile değerlendirdi. Bir yolsuzlukla mücadele derneği de Berlin Seyahati nedeniyle Fransa Başbakanı Manuel Valls’e karşı şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

Başbakan Valls ise tepkilerin ardından çocuklarının yol masrafını ödeyeceğini açıkladı.