Fransa Başbakanı'ndan Sarkozy yorumu: Kimse hukukun üstünde olamaz

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında, ‘yolsuzluk, nüfuzunu kötüye kullanma ve gizliliği ihlal’den soruşturma açıldı. Sarkozy, 10 yıl hapis ve siyasetten men cezası tehlikesiyle karşı karşıya. Fransa Başbakanı Manuel Valls, soruşturma kararını “Hiç kimse hukukun üstünde değil.” ifadesiyle yorumladı.

Fransa, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkındaki yolsuzluk ve yargıya müdahale iddialarıyla çalkalanıyor. Paris Yüksek Mahkemesi Mali Bürosu, 15 saat gözaltında tutulduktan sonra ifadesini aldığı Sarkozy için soruşturma açılması kararını verdi. ‘Rüşvet vermek, nüfuzunu kötüye kullanmak ve meslekî gizliliğin ihlali’ ile suçlanan eski Cumhurbaşkanı, suçlu bulunması halinde 5 ile 10 yıl arası hapis ve 1 milyon Euro’ya kadar tazminat cezası alabilir. Siyasete geri dönüş hesapları yapan Sarkozy’nin 10 yıl men cezası alma ihtimali de bulunuyor. Hakkında açılan soruşturmayı değerlendiren Sarkozy, “Ben hiçbir ayrıcalık istemiyorum. Eğer bir hata yapmışsam tüm sonuçlarını üstlenmeye hazırım. Sorumluluklarından kaçan biri değilim.” ifadelerini kullandı. Başbakan Manuel Valls ise Sarkozy ile ilgili iddiaların ciddi olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Hiç kimse hukukun üstünde değildir ama masumiyet karinesi herkes için geçerlidir. İktidar, yargıya soruşturma emri veremez. Bu soruşturmalar, hakimlerin bağımsız iradesiyle sürdürülecektir. Siyasetçileri ilgilendiren her davada bu tür polemiklere girersek hukuk devletinin temeli sarsılır.”

Muhalefetin soruşturmayı Sarkozy’ye komplo olarak yorumlamasına tepki gösteren Başbakan Valls, “Bağımsız hakimlerden bahsediyoruz. İktidar yargıya soruşturma emri veremez. Bu soruşturmalar hakimlerin bağımsız iradesiyle sürdürülecektir. Siyasetçileri ilgilendiren her davada bu tür polemiklere girersek hukuk devletinin temeli sarsılır.” ifadelerini kullandı. Fransa Başbakanı, söz konusu davada suçlananların eski cumhurbaşkanı, savcı, yüksek savcı ve bir avukat olduğunu da hatırlatarak durumun vahametine vurgu yaptı.

Sarkozy'nin gizli cep telefonu dinlendi

Sarkozy’nin yargılandığı birçok soruşturma telefon dinlemelerine dayanıyor. Soruşturmayı yürüten hakimler, dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Ocak 2013’te Sarkozy’yi dinlemeye aldı. Daha sonra Sarkozy’nin başka bir isme kayıtlı gizli bir cep telefonu daha olduğu tespit edilmesi üzerine yeni bir dinleme kararı daha çıkarıldı. Bu hat üzerinden Sarkozy’nin başta avukatı Herzog olmak üzere Sarkozy’nin döneminde görev yapmış çok sayıda bakan, emniyet müdürü ve istihbarat yetkilisinin telefonları da dinlemeye alındı. Eski bakanlar Claude Gueant, Brice Hortefeux ve emniyet müdürü Claude Gaudin hakkında da bu dinlemeler çerçevesinde çok sayıda soruşturma açıldı. Sarkozy’nin avukatı Kaddafi davasıyla ilgili dinleme kayıtlarının başka bir dava için kullanılamayacağını iddia ederek dinlemelerin delil olarak sayılamayacağını savunuyor.

Sarkozy, gözaltına alınan ilk eski cumhurbaşkanı oldu. Ancak, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan ilk cumhurbaşkanı değil. 2011 yılında Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, yolsuzluk suçu nedeniyle ilk cumhurbaşkanı olmuştu. 1990-1995 tarihlerinde Paris belediye başkanlığı yapan Jacques Chirac’ın kendisine yakın 25 kişiyi danışman olarak gösterdiği gerekçesiyle açılan davada, “kamu kaynaklarını kötüye kullanma”, “güveni kötüye kullanma” ve “kanunsuz yollardan kâr elde etme” suçlarından dolayı 2 yıl tecilli hapis cezasına mahkûm edilmişti