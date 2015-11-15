T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa Başbakanı: Suriye'de IŞİD'i vurmaya devam edeceğiz

Ay sonunda yapılacak İklim Konferansı COP21'in programında bir değişiklik yapılmayacak

15 Kasım 2015 02:23

Başkent Paris'teki eş zamanlı saldırıların ardından bir açıklama yapan Fransa Başbakanı Manuel Valls, Fransa'nın IŞİD'i vurmaya devam edeceğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Fransız televizyon kanalı TF1'de bir programa katılan Manuel Valls, saldırganların çok iyi organize olduğunu belirterek Fransız halkının, hükümetinin ve parlamentosunun güçlü olmak zorunda olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Cumhuriyet değerlerini tehdit eden düşmanlarla savaşa hazır olduklarının altını çizen Valls, bu anlamda aşırıcılık çağrısı yapan imamların da sınır dışı edilmesi gerektiğini kaydetti.
IŞİD'in üstlendiği terör saldırılarının ardından Fransa'nın Suriye'deki tavrının değişmediğini vurgulayan Valls, "Fransa, Suriye'de IŞİD'i vurmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Valls, ay sonu Paris'te yapılacak İklim Konferansı COP21'in programında bir değişiklik olmadığını da belirterek, konferansın güvenlik nedeniyle iptal edilmeyeceğini bildirdi.

ETİKETLER

fransa başbakanımanuel vallsışidpariskatliamsuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24