Fransa Başbakanı: Suriye'de IŞİD'i vurmaya devam edeceğiz

Başkent Paris'teki eş zamanlı saldırıların ardından bir açıklama yapan Fransa Başbakanı Manuel Valls, Fransa'nın IŞİD'i vurmaya devam edeceğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Fransız televizyon kanalı TF1'de bir programa katılan Manuel Valls, saldırganların çok iyi organize olduğunu belirterek Fransız halkının, hükümetinin ve parlamentosunun güçlü olmak zorunda olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Cumhuriyet değerlerini tehdit eden düşmanlarla savaşa hazır olduklarının altını çizen Valls, bu anlamda aşırıcılık çağrısı yapan imamların da sınır dışı edilmesi gerektiğini kaydetti.

IŞİD'in üstlendiği terör saldırılarının ardından Fransa'nın Suriye'deki tavrının değişmediğini vurgulayan Valls, "Fransa, Suriye'de IŞİD'i vurmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.



Valls, ay sonu Paris'te yapılacak İklim Konferansı COP21'in programında bir değişiklik olmadığını da belirterek, konferansın güvenlik nedeniyle iptal edilmeyeceğini bildirdi.