Fransa Başbakanı: Protestocuları yeteri kadar dinlemedik, hata yaptık

Fransa Başbakanı Édouard Philippe Fransa’daki Sarı Yelekler protestolarına yanlış müdahalelerde bulunduklarını söyleyerek; ‘hatalar yaptık’ diye konuştu.

Fransa’da yayınlanan Les Echoes gazetesine konuşan Başbakan Philippe, protestolara hatalı bir şekilde müdahale ettiğini belirterek, hükümet ile protestocular arasında bir diyalog kurulmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Philippe, “Hatalar yaptık. Fransız halkını yeteri kadar dinlemedik. Onların bu ülkenin dönüşmesini istedikleri konusunda tatmin oldum. Onlara sabırsızlıklarını paylaştığımı söylüyorum. Onlarla daha da iç içe olarak ülkeyi iyileştirmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Macron hükümeti beşinci haftasına giren ülke genelindeki protestolara karşı yaklaşımını değiştirmişti.

Geçtiğimiz hafta da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, asgari ücret kazanan protestoculara ayda ekstra 100 Euro ödenmesi gibi tekliflerde bulunmuştu.

Fransa'da 17 Kasım’dan bu yana binlerce Fransız, akaryakıt zamları ve hayat pahalılığını protesto ediyor.

(DHA)