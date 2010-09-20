-FRANSA BAŞBAKANI, LÜKSEMBURG'DAN ÖZÜR DİLEDİ PARİS (A.A) - 20.09.2010 - Fransa Başbakanı Francois Fillon, Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker'i telefonla arayarak, Fransız Senatör Philippe Marini'nin, ''Lüksemburg olmasaydı'' şeklindeki açıklamasından dolayı özür diledi. Fransız senatör, dün bir bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, ''1867'de 3. Napoleon ile Bismarck'ın farklı şekilde sonuçlanan bir konuşma yapmış olmasını ve Lüksemburg diye bir yer olmamasını tercih ederdim'' demişti. Lüksemburg Başbakanı Juncker, Fransız senatöre tepki göstererek, açıklamanın "uygunsuz'' olduğunu belirtmişti. Lüksemburg'un AB Komisyonu'ndaki Adalet ve Temel Haklardan Sorumlu Temsilcisi Viviane Reding, Romanları toplu sınırdışı eden Fransa'yı geçen hafta sert bir eleştirirken, 2 Dünya Savaşı sırasında Fransa'dan sınırdışı edilen Musevilere atıfta bulunması, Fransa'nın sert tepisine yol açmış, iki ülke arasında son AB zirvesinde gerginlik yaşanmıştı.