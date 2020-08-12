Fransa Başbakanı: Koronavirüs'le mücadelede yanlış yönde ilerliyoruz

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının artmasının ardından ülkenin virüsle mücadelede son iki haftadır "yanlış yönde ilerlediğini" söyledi.

Sağlık Bakanlığı'na göre ülkede geçen hafta 10 binden fazla yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede şu an toplu taşımada, kapalı alanlarda ve Paris'in turistik merkezlerinde maske kullanımı zorunlu.

Başbakan Castex, 5 binden fazla kişinin bir araya geleceği etkinlikleri üzerindeki yasağı da 30 Ekim'e kadar uzattı. Yasağın ay sonunda kalkması planlanıyordu.

Hafta sonu ülkenin güneyindeki Cevennes Ulusal Parkı'nda yaklaşık 10 bin kişi parti düzenlemişti.