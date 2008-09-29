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Dünya

Fransa Başbakanı havada tehlike atlattı

Fransa'da Başbakan François Fillon'un özel uçağının, dün akşam bir yolcu uçağıyla havada çarpışma tehlikesi geçirdiği ortaya çıktı.

29 Eylül 2008 03:00

Fransa'da Başbakan François Fillon'un özel uçağının, dün akşam bir yolcu uçağıyla havada çarpışma tehlikesi geçirdiği ortaya çıktı.

Angers kentinden havalanan ve Paris'te askeri bir havaalanına inmek üzere hazırlık yapan Falcon 900 tipi özel uçağın, havada özel bir yolcu uçağıyla çarpışmaktan son anda kurtulduğu bildirildi.

Fillon'un uçağının pilotunun, kendisiyle aynı sevide olan ve aralarındaki mesafenin sadece 60 metreye kadar indiği diğer uçağa çarpmamak için "acil durum" uygulamasına geçerek, hızla uçağının irtifasını yükselttiği belirtildi

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