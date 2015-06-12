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Dünya

Fransa Başbakanı devlet uçağıyla maça gitti, anketlerde 5 puan düştü

Fransa beş gündür devlete ait Falcon jetle oğullarını yanına alıp Şampiyonlar Ligi Finali'ne giden Manuel Valls’i konuşuyor

12 Haziran 2015 11:14

Fransa’da makam jetiyle iki oğluyla tutkunu olduğu Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi final maçına giden Fransa Başbakanı Manuel Valls tepkiler üzerine “Bütün şüpheleri ortadan kaldırmak için iki çocuğumun 2 bin 500 Euro’luk masraflarını üstleniyorum. Bir daha böyle bir durum söz konusu olduğunda aynı şeyi yapmam” dedi. Fransa'yı sallayan olay sonrası yapılan bir araştırmada Valls'e destek yüzde 5 azaldı.

Fransa beş gündür devlete ait Falcon jetle oğullarını yanına alıp taraftarı olduğu futbol takımı Barcelona’nın şampiyonlar ligi maçına giden Sosyalist Parti’den Başbakan Manuel Valls’i konuşuyor. Geçen cumartesi günü, Almanya’nın başkenti Berlin’de futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi final maçında Barcelona-Juventus karşılaşması vardı. İspanya’nın Barcelona kentinde doğmuş olan Başbakan, Barcelona’nın maçını izlemek için aynı gün partisinin Poitiers kentinde yapılan kongresine uğrayıp, kısa bir konuşma yapıp hemen ayrıldı. İki oğlu ile Poitiers kentinde buluşan Valls, vergilerle ödenen kamuya ait Falcon marka jetle Berlin’e gitti. Barcelona’nın 3-1 kazandığı heyecanlı maçı iki oğluyla birlikte izledi.

Parti kongresini kısa kesip vergi mükelleflerin parasıyla 18 ila 20 bin Euro’ya mal olan geziye çıkıp maç keyfi yaptığı suçlamalarıyla karşılaşan Valls, tepkiler üzerine resmi ziyarete gittiğini, UEFA Başkanı Michel Platini’nin kendisini davet ettiğini, görüşmede Platini ile Fransa’da yapılacak Euro 2016’yı konuştuğunu söyledi. Cumhurbaşkanı François Hollande da pazartesi günü Başbakan’ın UEFA Başkanı ile görüşmek için orada olduğunu söyledi.

 

‘Özeni davranacağım’

 

Ancak Sosyalist Başbakan’ın bu savunması kabul görmedi, sosyal medyada önceki gün “Vallsgate” etiketiyle binlerce tepki tweet’leri atıldı. Muhalefetteki milletvekilleri, “Oraya niye gittiğin belli. Barça tutkunu olduğunu kabul et”, “En azından çocuklarının masraflarını öde”, “Aile boyu futbol keyfi” açıklamaları yaptılar.

Kongreye katılan Sosyalist Parti’den bir milletvekili, “İtiraf etmeliyim ki, hoş bir durum değil. Kongrede işsizlikten, yoksulluktan bahseden sert bir konuşma yaptı, insanların nasıl yoksulluk altında ezildiğinden söz etti. Sol değerlerden bahsetti. Ama konuşması biter bitmez mükelleflerin sırtından maç izlemeye uçakla Berlin’e gitti” dedi. Kendi partisinden de tepki çeken Başbakan, dün üzüntülerini bildirerek bütün şüpheleri ortadan kaldırmak için iki çocuğunun 2 bin 500 Euro’luk masraflarını üstlenmeye karar verdiğini açıkladı. Fransa’nın deniz aşırı topraklarından La Reunion adasına yaptığı ziyaret sırasında konuşan Valls, resmi bir gezi için uçağı kullandığını söylerken “Fransız halkının tepkisinin farkındayım ve daha özenli davranmak durumundayım. Bir daha böyle bir durum söz konusu olduğunda aynı şeyi yapmam” dedi.

 

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