Fransa Başbakanı, Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu

Fransa Başbakanı Manuel Valls, istifasını sunarak cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. Valls'in yarın görevden ayrılacağı ve seçim çalışmalarına odaklanacağı ifade edildi.

Beklenen oldu

Fransa Başbakanı Manuel Valls'in, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Sosyalist Parti'nin adayı olmak için yarışacağını bugün açıklaması bekleniyordu.

Sosyalist Cumhurbaşkanı François Hollande'ın aday olmayacağını açıklamış olmasından dolayı, Valls'in adaylığı ile bir hükümet değişikliği gerekebilir.

Geçici hükümet

Karar öncesinde Fransız medyasında, Valls'in seçim kampanyasıyla meşgul olacağı dönemde kurulacak geçici bir hükümete şimdiki kabinenin sağlık, içişleri ya da maliye bakanlarından birinin başkanlık edebileceği haberleri yer alıyor.

Valls (54), Sosyalistlerin adayı olmadan önce, ocak ayında yapılacak ön seçimde partinin daha geleneksel kesiminin adayları ile yarışmak zorunda kalacak. Valls ekonomik politikaları daha merkezci ve iş dünyasına yakın, ancak hukuk düzeni konusunda tavizsiz bir politikacı.

Ön seçimde güçlü rakip

Kendi partisi içindeki ön seçimde mücadele edeceği adaylar arasında ateşli bir solcu olan Arnauld Montebourg da var. Ancak anketler, cumhurbaşkanlığı yarışının 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı sağcı François Fillon ile AB ve göçmen karşıtı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine le Pen arasında yaşanacağını gösteriyor.