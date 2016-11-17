Fransa Başbakanı: Avrupa ölebilir

Fransa Başbakanı Manuel Valls, Avrupa'nın aşırı sağcı partilerin neden olduğu popülizm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek "Avrupa ölebilir. Bizim sorumluluğumuz halkların öfkesini dinlemek." dedi.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlediği ekonomi zirvesinde konuşan Valls, Avrupa'nın popülizm, terörizm, sığınmacı krizi gibi tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği projesinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Başbakan Valls, "Avrupa ölebilir. Bizim sorumluluğumuz halkların öfkesini dinlemek." diye konuştu. Valls, Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aşırı sağ tehlikesine işaret ederek "Tüm kamuoyu araştırmaları Marine Le Pen'in ikinci tura çıkacağını gösteriyor. Bu Fransa'da siyasetin dengesinin tamamen değişmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Fransa'daki Le Pen tehlikesiyle ABD'de Donald Trump'ın seçilmesi arasında benzerlik kurulmaması gerektiğini vurgulayan Valls, "Elbette bunları birbirine karıştırmıyorum. Trump büyük bir kitleye hitap eden bir partinin adayıydı. Ancak söylemi ve vaatleri endişe uyandırıyor." diye konuştu.