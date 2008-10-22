Fransa bankalara kredi sunumuna başlıyor

Başbakan Francois Fillon, iktidar partisi milletvekillerine yaptığı açıklamada, kredilerin bankalara "en erken bu haftasonuna kadar" verilmesine başlanacağını söyledi.



Fransa'da "SFRE" olarak bilinen yeniden finansman şirketi, küresel finansal kriz nedeniyle bankaların likidite sıkıntısını gidermek amacıyla geçen hafta kuruldu.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, küresel kriz karşısında zor durumda olan bankalara 360 milyar avroya kadar yardım yapılacağını açıklamıştı.



Hükümetin zor durumdaki bankalar arasındaki kredi alış verişinde 320 milyar Euro'ya kadar garanti vereceğini bildiren Sarkozy, zor durumdaki bankaların sermaye artırımı için ise 40 milyar Euro ayrılacağını kaydetmişti.

