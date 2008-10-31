Fransa, bankalara ‘kredi musluklarını açın’ dedi

Devletin bankalara vereceği kredi ile ilgili arabulucu olarak atadığı Rene Ricol, "Bankalar şahıslara ve şirketlere verecekleri kredileri kısarsa, biz de bankalara vereceğimiz krediyi kısarız" dedi.



France-inter radyo kanalının sorularını yanıtlayan Ricol, "Kredi anlaşmasına uymayan bankalara karşı çeşitli müeyyidelerimiz olacak, ancak şu andaki elimizdeki en önemli yaptırım, şahıslara ve şirketlere kredi musluğunu kısanlara karşı bizde onlara vereceğimiz kredi musluğunu kısmak olacak"dedi.



Ricol, bankaların da ekonominin canlanması için biraz risk almasının kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.



Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de dün yaptığı açıklamada, bankalara kredi musluklarının açılması konusunda cesur davranmalarını istemişti.



Sarkozy, küresel krizin Fransa'da etkili olmasının ardından, ilk olarak bankalar arası kredi alış verişlerinde 340 milyar avroya kadar devlet garantisi getirileceğini, 40 milyar avro ise zor durumdaki bankalara kredi karşılığı sermaye artırmaları için verileceğini açıklamıştı.



Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırımlarının destekleme ve vergi kolaylığı sözü veren Sarkozy, kurtarma paketinin üçüncü bölümünde gelecek yıl 100 bin kişiye ilave iş imkanı sözü vermişti.



Sarkozy, devletin özel sektörde çalışanlar için sübvanse ettiği iş sözleşmelerinin sayısında 100 bin dolayında ilave artışa gidileceğini ve bu kadroların sayısının 2009 yılı bütçesi için 330 bine çıkartılacağını açıklamıştı.



Küresel mali kriz özellikle otomobil ve inşaat sektöründe etkisini son zamanlarda güçlü bir biçimde gösteriyor.



Fransa'da aktif nüfusun yüzde 7,2'si işsiz durumda.

