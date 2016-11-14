Fransa Avrupa Konseyi ile Türkiye’yi görüştü

Fransa Adalet Bakanı Jean-Jacques Urvoas, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası haklarında geçici tutukluluk kararı verilen veya görevden alınan hakim ve savcıların durumu konusunda bugün Strasbourg’da Avrupa Konseyi ve AİHM yetkilileriyle özel bir görüşme yaptı. Fransız Bakan, Türkiye hakkında Avrupa Konseyi’nden aldığı bilgilerin “rahatlatıcı olmadığını” söyledi.

Jean-Jacques Urvoas, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a geçen ay başlarında bir mektup yazdığını, mektuba yanıt alamadığını, Bozdağ’ın yarın Avrupa Konseyi’ne yapacağı ziyareti öğrenince, "Fransa olarak Türkiye’deki gelişmelerden duydukları kaygıyı Avrupa Konseyi genel sekreterinin bilgisine taşımak istediklerini” söyledi. (Not: Bekir Bozdağ'ın ziyareti pazartesi sabahı yapılan açıklamayla ileri bir tarihe ertelendi.)

Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne verdiği önemden yola çıkarak hareket ettiklerini belirten Fransız bakan, "Türkiye'de haklarında somut haber bulunmayan hakim ve savcıların durumunu önümüzdeki günlerde Uluslararası Yargı Memurları Birliği ile görüşeceğini” bildirdi. Bakan, Fransız ve uluslararası yargı örgütlerinin Türkiye’de 15 Temmuz sonrası hakim ve savcıların durumu hakkında kaygılı olduklarını dile getirdi.

"Fransa'daki OHAL yargı ve meclis denetiminde"

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın 15 Temmuz sonrası iki kez Ankara’ya giderek Türkiye’ye tavsiyelerde bulunduğunu hatırlatan Fransız bakan, “Bizi bir araya getiren ilkeler konusunda Türk hükümetinin girdiği yol soru işaretleri yaratmakta. Bu nedenle Türkiye’nin muhatap olarak gördüğü Avrupa Konseyi’nin söylediklerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Fransız bakan, Türkiye ile Fransa arasındaki OHAL uygulamalarının birbirine benzemediğini de belirtti. “Böyle düşünen varsa hatalı bilgilendirilmiştir” şeklinde konuşan Bakan Urvoas, Fransa’da OHAL uygulamasının yargı ve parlamento denetiminde olduğunu, “bu güvenceleri Türkiye’de göremediklerini” söyledi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, HDP'li parlamenterlerin tutuklanması ve ölüm cezası tartışmalarının yeniden alevlenmesi üzerine geçen hafta bir kez daha Ankara’ya gitmiş ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkiliyle görüşmüştü.

Avrupa Konseyi özellikle ölüm cezasının yeniden ceza sistemine yerleştirilme olasılığı konusunda tedirgin. Strasbourg kulislerinde, böyle bir durumda Türkiye’nin Konsey ile ilişkilerinin olağanüstü bozulacağı artık açık şekilde dile getiriliyor. 1949 yılından bu yana Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye, ölüm cezasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek protokolleri imzalayıp onaylayarak, savaş ve yakın savaş halleri de dahil olmak üzere her durumda kaldırmıştı.

Ölüm cezasının kaldırılması Avrupa Konseyi üyeliğinin “olmazsa olmaz” şartlarından birini oluşturuyor.

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Kayhan Karaca / Strasbourg