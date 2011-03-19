-FRANSA ASKERİ MÜDAHALEDE SABIRSIZ PARİS (A.A) - 19.03.2011 - Fransa'nın Libya'ya yapılacak uluslararası askeri müdahale konusunda hızlı hareket edilmesini istediği bildirildi. Fransız hükümetinden bir kaynak, bugün Reuter ajansına yaptığı açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin bugün Bingazi'de düzenlediği saldırıdan sonra uluslararası toplumun Libya konusunda hızlı hareket etmek zorunda olduğunu söyledi. Hükümet kaynağı, Fransa'nın başkenti Paris'te, Libya'ya düzenlenecek askeri müdahale konusunun görüşüleceği toplantıya saatler kala yaptığı açıklamada, ''Harekete geçmek için her şey hazır ama şimdi alınacak karar siyasi bir karar. Acele etmek zorunda olduğumuz açık'' diye konuştu.