Fransa, aşı sertifikasını kaldırma kararı aldı; tenis yıldızı Djokovic'e Fransa Açık kapısı açıldı

Fransa’da hükümetin bu ay aşı sertifikası uygulamasını durdurma kararı almasıyla Avustralya Açık’ta aşısı nedeniyle yarışamayan tenis yıldızı Novak Djokovic için Fransa Açık şansı doğdu.
Fransa’da aşı sertifikası uygulaması 14 Mart’ta sona erecek. Aşı yaptırmayan tenisçi Novak Djokovic, 22 Mayıs’ta başlayan Fransa Açık’ta yarışabilecek.
Teniste dünya iki numarası Novak Djokovic, Avustralya Açık’ta yarışamamış, aşısız gittiği Avustralya’dan sınır dışı edilmişti.
Fransa, Avustralya’nın aşı zorunluluğu adımını spor alanında da takip edeceğini açıklamıştı.