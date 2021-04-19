Fransa, aşı olan ABD'li turistlerin yaz tatili için özel izin çıkarabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaz mevsiminde ABD'den Koronavirüs'e karşı aşı olan turistler için özel bir izin çıkarabileceklerini söyledi.

Euronews'ta yer alan habere göre, CBS kanalının "Face the Nation" programına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da uygulanan üçüncü ulusal karantina önlemlerinin mayıs ayı başında aşamalı olarak kalkabileceğini söyledi. Macron, ülkedeki her yetişkinin yaz sonuna kadar en az bir doz aşı olmasını da planladıklarını söyledi.

Aşı olan ABD vatandaşlarının yaz tatili için Fransa'ya gelebilmesi üzerine çalıştıklarını söyleyem Macron, özel bir izin çıkarılabileceğini söyledi.