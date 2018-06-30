Fransa, Arjantin'i kupa dışına iterek çeyrek finale yükseldi!

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında turnuvanın iki favorisi karşı karşıya geldi. Fransa genç yıldızı Kylian Mbappe'nin 2 gol ve kazandırdığı 1 penaltı ile yıldızlaştığı karşılaşmada Arjantin'i 4-3 yenerek adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

Arjantin ise 2-1 öne geçtiği karşışamada üstünlüğünü koruyamayınca dramatik bir şekilde 2018 Dünya Kupası'na veda etti ve Lionel Messi'nin kupa hayali Rusya'da da gerçekleşmemiş oldu.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Mbappe'nin kazandırdığı serbest vuruşta topun başına geçen Antoine Griezmann'ın şutunda top üst direkten geri döndü.

13. dakikada Fransa, Kylian Mbappe'nin kazandırdığı penaltıda Antoine Griezmann'ın golüyle Arjantin karşısında 1-0 öne geçti.

Golden sonra oyunu dengeleyen Arjantin, 41. dakikada Ever Banega'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Angel di Maria'nın attığı müthiş golle Fransa karşısında 1-1 eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Tangocular, 48. dakikada Fransa karşısında 2-1 öne geçti. Lionel Messi ceza sahası sağ çaprazda topla buluştu ve kaleye şutunu gönderdi. Son olarak Gabriel Mercado'nun dokunduğu top yön değiştirdi ve ağlara gitti.

Maçın 57. dakikasında Fransa eşitliği sağladı. Sol kanatta Lucas Hernandez'in içeri çevirdiği topta Benjamin Pavard ceza sahası dışından gelişine vuruşunu yaptı ve mükemmel bir gole imza attı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Fransa bir kez daha öne geçt. Blaise Matuidi'nin çektiği şut savunmadan sekip Kylian Mbappe'ye geldi ve genç yıldız ceza sahası içinde Fransa'yı tekrar öne geçiren gole imza attı.

Mücadelenin 68. dakikasında Fransa Kylian Mbappe'nin 2. golüyle skoru 4-2'ye getirdi. Fransa hızlı çıktığı atakta Olivier Giroud'un pasında sağ kanatta topla buluşan Mbappe golü attı ve takımını iyice rahatlattı.

90+2'de Arjantin Sergio Agüero'nun golüyle umutlandı. Messi'nin ortasında topla buluşan Agüero kafa vuruşuyla golünü attı ve farkı 1'e indirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fransa, Arjantin'i 4-3 mağlup ederek kupanın dışına itti. Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi bu akşam 21.00'de oynanacak Uruguay - Portekiz maçının galibi olacak.