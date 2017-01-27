Fransa Anayasa Mahkemesi, 'soykırım' yasasını iptal etti

Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelememeyi suç olarak gören "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etti

Anayasa Mahkemesi'nin kararında, geçen yıl sonunda yasalaşan tasarının "zaten var olan nefrete teşvikle ilgili yasaların yanında gerekli olmadığı" belirtildi. Kararda, "Bu yasa, işlendiği zaman suç teşkil etmeyen olaylar hakkında yorumda bulunmayı cezalandırma yolu açıyor. Aynı zamanda yasa normalde tarihi tartışmalarla kararlaştırılması gereken olay ve ifadelerin yasallığı konusunda belirsizliğe neden oluyor. Dolayısıyla bu yasa, ifade özgürlüğüne gereksiz ve orantısız bir saldırıdır" denildi.

Yasanın Ulusal Meclis ve Senato'dan geçmesi, Türkiye'nin ve Fransa'daki Türk toplumunun tepkilerine neden olmuş, ilgili madde daha sonra bir anayasa hukukçusu ve Türk derneklerinin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştü.

Yasal değişiklikte 1915 olaylarıyla ilgili iddialara yönelik doğrudan herhangi bir ifade bulunmuyordu. Ancak yasanın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımamayı "nefret suçu" kapsamına sokarak, bu konuyla ilgili cezalandırmanın önünü açacağı belirtiliyordu. Bu yasaya göre bir kişiye 1 yıl hapis ve 40 bin avro para cezası verilebiliyordu.

Daha önce benzer bir yasa da iptal edilmişti

Fransa'da Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde kabul edilen benzer bir yasa da Anayasa Mahkemesi tarafından, "ifade hürriyetini sınırlandırdığı" gerekçesiyle iptal edilmişti.

AİHM, Perinçek'i haklı bulmuştu

Fransa Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Perinçek Davası'ndaki kararını göz önünde bulundurduğu değerlendiriliyor. AİHM'in temyiz niteliğindeki büyük dairesi, 1915'e ilişkin açıklamaları sonrasında İsviçre'de mahkum olan Doğu Perinçek'in yaptığı başvuru ile ilgili olarak İsviçre'nin "insan hakları ihlalinde bulunduğuna" hükmetmişti.