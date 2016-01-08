Fransa Anayasa Konseyi: Yahudi Soykırımı'nı inkâra ceza verilmesi anayasayla uyumlu

Fransa Anayasa Konseyi, Basın Yasası’nın Yahudi Soykırımı’nı inkâr etmenin cezalandırılmasını öngören maddenin anayasaya uygun olduğuna karar verdi.

Hürriyet’ten Füven Özalp’in haberine göre; Yahudi Soykırımı'nı inkâr eden bir Fransız vatandaşı tarafından açılan davayla ilgili verilecek karar, ‘Ermeni soykırımı’ iddialarının Fransa’daki geleceğini etkileme potansiyeli taşıyordu.

Zira davaya, Türk Tarihi Eğitiminde Tarafsızlık Derneği de 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıyan 2001 tarihli bir yasanın iptali istemiyle müdahil taraf olarak katılıyordu.

Fransa Eğitim Bakanlığı, okullarda ‘Ermeni soykırımı’ iddialarının ders programlarına dahil edilmesine ilişkin 2008 tarihli kararnamesine dayanak olarak 2001 tarihli ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan yasayı almıştı. Fransa’da faaliyet gösteren Türk derneği, iptal amacıyla önce bakanlığa daha sonra Danıştay’a başvurduysa da olumlu sonuç alamamıştı. Ermeni kanadının Holokost ile ilgili davaya taraf olarak “Ermeni soykırımı” iddialarının inkârını ceza kapsamına dahil edilmesini istemesi üzerine Türk derneği de üçüncü taraf sıfatıyla davaya müdahil olmuştu.

Ancak beklentilerin aksine Fransa Anayasa Konseyi'nin bugün aldığı kararda, 2001 tarihli yasaya ilişkin sonuç doğuracak herhangi bir yorumda bulunulmadı.