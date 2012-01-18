Fransa Anayasa Komisyonu 'soykırıma inkâr'a ret dedi

T24 - Fransız Senatosu Anayasa Komisyonu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan ve Meclis'te kabul edilen yasa teklifinin Senato'nun gündeminde incelenmeye alınmamasını öngören değişiklik önergesini kabul etti.







Önergenin kabul edilmesi tasarının Senato Genel Kurulu'na gitmeyeceği anlamına gelmiyor.



Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre; Fransa meclisinde 22 Aralık'ta kabul edilen Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifi Senato Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü.



Komisyon üyeleri iktidar ve muhalefetteki sosyalist partili milletvekillerinin yoğun baskılarına rağmen inkar yasasının senatoda görüşülmemesini öngeren bir önergeyi kabul etti.



Fransa meclisinde 22 Aralık'ta kabul edilen Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifi 23 Ocak'ta Senato'dan kabul edilir ve Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından onaylanırsa "inkar" yasasını ciğneyenler 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılacak.



