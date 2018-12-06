Fransa akaryakıt zamlarını iptal edebilir!

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 6 aylığına askıya alınan akaryakıt zamlarının alım gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamaması durumunda iptal edebileceklerini açıkladı.

Philippe, Ulusal Mecliste akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için "sarı yeleklilerin" düzenlediği gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl belirledikleri mali ve siyasi politikalarının iyi olduğunu savunan Philippe, aldıkları her kararın maaşların iyileştirmesine yönelik olduğunu belirtti.

Philippe, Fransızların öfkesini anladıkları için akaryakıt zamlarını 6 aylığına askıya aldıklarını hatırlatarak, halkın hayatını yakından ilgilendiren konularda en iyi çözümü bulmak istediklerini söyledi.

Akaryakıt zamlarını alım gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamaması halinde iptal edebileceklerini dile getiren Philippe, Fransızların vergilerin düşürülmesini istediğini ancak buna karşın bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Philippe, ayrıca "sarı yeleklilerin" düzenlediği gösterilerdeki şiddet olaylarını asla kabul edemeyeceklerini ve sorumlularının cezalandırılacağını kaydetti.

Başbakan Philippe, dün akaryakıtın yanı sıra elektrik ve gaz zamlarını da 6 aylığına askıya alındığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi 1043 kişi yaralanmış ve 1424 kişi gözaltına alınmıştı.