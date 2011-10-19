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Dünya

Fransa, Afganistan'dan asker çekmeye başladı KABİL (A.A)

19 Ekim 2011 16:10

-Fransa, Afganistan'dan asker çekmeye başladı KABİL (A.A) - 19.10.2011 - Fransa'nın, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Temmuz'da açıkladığı takvim çerçevesinde Afganistan'daki askerlerini çekme işlemine bugün ilk aşamada yaklaşık 200 askerle başladığı bildirildi. Kabil'deki Fransız ordusundan yapılan açıklamada, 194 askerin bugün Kabil askeri havaalanından hareket etmesinin beklendiği belirtildi. Bu takvim çerçevesinde, ülkedeki yaklaşık 4000 askerden 2012 sonuna kadar toplam 1000 askerin çekilmesinin öngörüldüğü, 2014'e kadar ise geriye kalan askerlerin çekilme işleminin gerçekleşeceği kaydedildi. Yaklaşık 200 askerin bulunacağı ikinci bölümün de Noel öncesi Afganistan'dan ayrılacağı açıklandı. Afganistan'da 2001'den bu yana 75 Fransız askeri hayatını kaybetti.

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