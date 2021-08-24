Fransa: Afganistan'dan şu ana kadar doktor, hakim, gazeteci ve sanatçılar tahliye edildi

Fransız Göç ve Entegrasyon Dairesi Başkanı Didier Leschi, Paris’in, Afganistan'dan son tahliye ettiği kişiler arasında doktor, hakim, gazeteci, sanatçı gibi insanların bulunduğunu bildirdi.

Euronews'da yer alan habere göre, AFP'ye konuşan Leschi, tahliye edilen kişilerin ülkeye uyumunun daha kolay olacağını savundu.

Leschi, sosyal konumları, sivil toplumdaki faaliyetleri veya muhalif tavır almaları nedeniyle Taliban tarafından düşman kabul edilen bu kişilerin özellikle korunmaya muhtaç olduğunun altını çizdi. Leschi, çoğunluğu aileleriyle gelen bu kişilerin entegrasyonun daha önceki nesil vasıfsız ve eğitimsiz bekar erkeklerden daha kolay olmasının beklendiğini ifade etti.

Son yıllarda Fransa’ya sığınma başvurusunda bulunanların (yılda 10 bin) yüzde 90’nının ortalama 27 yaşında bekar erkek olduğunu ifade eden Leschi, “Fransa’nın sorumluluklarını üstüne alarak, sön dönemde getirilenlerin yüzde 90’ı erkek ve kadın dengesi gözeterek ailelerden oluşuyor ve bunların yine üçte birini çocuklar teşkil ediyor. Sosyal ve demografik olarak burada farklı bir sığınmacı profili ile karşı karşıyayız.” dedi.

Fransa, şu ana kadar Kabil’den 5 uçakla çoğunluğu Afgan 600 kişiyi tahliye ettiğini duyurmuştu.