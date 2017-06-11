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Spor

Fransa Açık'ta şampiyon Nadal

Nadal toplamda 15. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı

11 Haziran 2017 21:34

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İsviçreli Stan Wawrinka'yı 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

Bu maça kadar kariyerinde 14 grand slam şampiyonluğu bulunan, tenisin efsane isimlerinden 31 yaşındaki Nadal, Fransa Açık'ta 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te mutlu sona ulaşmıştı.

Dünya 3 numarası 32 yaşındaki Stanislas Wawrinka ise 2014 Avustralya, 2015 Roland Garros, 2016 Amerika Açık'ta Şampiyon olmuştu.

Wawrinka maçta bir ara çok sinirlenip raketini yere fırlatıp kırdı. 

 

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