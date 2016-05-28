Fransa Açık Nadal'sız sürecek

Fransa Açık'ın (Roland Garros) 4 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.
Organizasyon komitesi, Fransa Açık'ta 9 kez şampiyonluk yaşayan Nadal'ın sol bileğindeki sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldığını açıkladı.
İkinci turda aldığı galibiyetle kariyerinin 200. Grand Slam galibiyetine ulaşan Nadal, turnuvanın üçüncü turunda Marcel Granollers ile karşılaşacaktı. Granollers bu sonuçla maç yapmadan dördüncü tura çıktı.
5 Haziran'da sona erecek turnuvanın üçüncü tur maçlarının yarın tamamlanması bekleniyor.