-FRANSA AB'YE "ROMAN" HESABI VERDİ PARİS (A.A) - 31.08.2010 - Fransa, Romanları sınır dışı etme politikası konusunda Avrupa Birliğine hesap verdi. Göç ve Uyumdan Sorumlu Bakan Eric Besson, Brüksel'de birliğin konuyla ilgili görevlendirdiği iki temsilciye, hükümetinin kararının gerekçelerini anlattı. Besson, hükümetinin, Romanların sınır dışı edilmesi konusunda Avrupa Birliği normlarına uygun hareket ettiğini söyledi. Sadece yasaları ihlal edenlerin sınır dışı edildiğini ifade eden Fransız bakan, ''Roman kamplarının dağıtılması konusunda kararı yargıçlar veriyor. Yine yargıçlar, yasalarımızı titizlikle uygulayarak, Romanların sınır dışı edilmeleri veya isteğe bağlı gönderilmeleri konusunda kararlarını veriyor. Dağıtılan kamplardan Romanların zorla sınır dışı edildikleri iddiası doğru değil. Bu kişilere en az bir ay süreyle mühlet veriliyor. İddialar gerçekten gülünç'' dedi. Romanları sınır dışı etme politikasından vazgeçmeyeceğini açıklayan Fransa, ocak ayı başından bu yana 8 binden fazla Romanı, Romanya ve Bulgaristan'a gönderdi. Temmuz sonundan itibaren gönderilenlerin sayısı ise bini geçti.