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Ekonomi

Fransa: ABD araçlara ithalat tarifesi uygularsa karşılık veririz

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'da üretilen araçlara ithalat tarifeleri uygulamaya başlaması halinde, Avrupa'nın da bu karşılık vereceğini söyledi

26 Haziran 2018 11:30

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Avrupa\'da üretilen araçlara ithalat tarifeleri uygulamaya başlaması halinde, Avrupa\'nın da bu karşılık vereceğini söyledi.
Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği\'nde montajı yapılan tüm araçların ithalatında yüzde 20 gümrük tarifesi uygulama uyarısı yapmıştı.
Anglo-Amerikan Basın Birliği\'nde konuşan Le Maire, \"Eğer ABD bize araçlar için yüzde 20 gümrük vergisi ile vurursa, buna karşılık veririz. Biz gerilim istemiyoruz; ancak, saldırılan tarafız. Bir ticaret savaşı istemiyoruz; ancak, kendimizi savunacağız\" dedi.

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