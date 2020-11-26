"Fransa, AB ülkelerine Türkiye'ye yönelik yaptırımlar için baskı yapıyor"

Fransa'nın gelecek ay Avrupa Birliği'nin gündeminde olacak Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili olarak baskı kurduğu belirtildi. Şu ana kadar Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın desteğini alan Fransa'nın Türkiye'ye yaptırım konusunda diğer AB ülkelerini de beklediği vurgulandı.

Reuters'a konuşan diplomatlar, Fransa'nın Avrupa Birliği'nin gelecek ay görüşeceği Türkiye'ye yaptırımlar konusundaki duruşunu anlattı. Paris, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AB liderlerinin Doğu Akdeniz konusundaki uyarıları dikkate almadığını düşündüğü belirtilirken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Fransa parlamentosunda bu hafta yaptığı konuşmada "Türkiye ne yapması gerektiğini biliyor. Karşılaşma ya da iş birliği. Onlara kalmış" sözleri hatırlatıldı.

Fransa henüz Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda detaylı bir tablo sunmasa da Reuters'a konuşan diplomatlar, herhangi bir önlemin Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarını sınırlayacak şekilde Türkiye ekonomisini etkileyebileceğini söyledi. Aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle ticaret imtiyazların genişletmenin de sallantıda olduğu belirtildi.

Öte yandan bir diplomat "Yine de Türkiye çok fazla konuda kilit bir partner bu nedenle Konsey'de bu konuda bir ortak fikir yok. Bir şey söylemek için hâlâ çok erken" dedi.

Yetkili bir diplomat ise "Bence şu anda yaptırımlar olacağına dair ortak bir algı var. Soru, yaptırımların ne olacağı" dedi.