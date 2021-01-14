Fransa, AB dışındaki ülkelerden gelenlere negatif Covid-19 testi şartı koydu

Fransa, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelenlerden negatif yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonucu talebinde bulunma kararı aldı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede günlük ortalama Covid-19 vaka sayısının 16 bin olduğunu, salgının aktif şekilde yayılmaya devam ettiğini söyledi.