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Ekonomi

Fransa 9,5 milyar avro borçlandı PARİS (A.A)

19 Ocak 2012 16:31

-Fransa 9,5 milyar avro borçlandı PARİS (A.A) - 19.01.2012 - Fransa Hazinesi, bugün düzenlediği orta ve uzun vadeli 6 ihalede 9,5 milyar avro borçlandı. Fransa Hazine Ajansının açıklamasına göre, 2014 vadeli tahvil ihracında ortalama faiz oranı yüzde 1,58'den yüzde 1,05'e, 2015 vadeli ihalede yüzde 2,44'ten yüzde 1,51'e, 2016 vadelide ise yüzde 2,82'den yüzde 1,89'a geriledi. İhalede 2,96 milyar avroluk 2 yıl vadeli tahvil, 1,58 milyar avroluk 3 yıl vadeli tahvil ve 3,43 milyar avroluk 4 yıl vadeli tahvil satıldı. Söz konusu ihalelerle 7,5-9,5 milyar avro borçlanma hedefleyen Hazine, ihalelerde 7,97 milyar avro borçlandı. Hazine, 4, 10 ve 28 yıl vadeli tahvil ihalelerinde ise 1,5 milyar avroluk tahvil sattı. Hazinenin 841 milyon avro borçlandığı 4 yıl vadeli ihalesinde ortalama getiri oranı yüzde 0,13, 425 milyon avro borçlandığı 10 yıl vadeli tahvil ihracında ortalama faiz oranı yüzde 1,07, 232 milyon avro borçlandığı 28 yıl vadeli tahvil ihalesinde ise yüzde 1,45 oldu. Fransa'nın borçlanması, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) geçen hafta cuma günü yaptığı not indiriminin ardından piyasalarda merakla bekleniyordu.

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