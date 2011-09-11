-Fransa: 69 - İspanya: 96 VİLNİUS (A.A) - 11.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde 2. tur E Grubu 3. ve son maçında Fransa'yı 27 sayı farkla 96-69 yenen İspanya, grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Gruptan çıkmayı daha önceden garantileyen Fransa'nın baş antrenörü Vincent Collet, İspanya karşısında Joakim Noah ve Tony Parker'ı oynatmadı. Salon: Siemens Hakemler: Sreten Radovic xxx (Hırvatistan), Olegs Latisevs xxx (Letonya), Miroslav Tomov xxx (Bulgaristan) Fransa: Albicy xx 8, Batum xx 9, Pietrus xx 2, Traore xx 16, Diaw xx 5, Seraphin xxx 18, Kahudi x 1, Nando de Colo xx 10, Tchicamboud x İspanya: Calderon xxx, Navarro xxx 16, Rudy Fernandez xxx 15, Marc Gasol xxx 9, Pau Gasol xxx 11, Ricky Rubio xx, Reyes xx 10, Claver xx 8, San Emeterio xx 4, Llull xx 9, Ibaka xxx 10, Sada xx 4 1. Periyot: 22-21 Devre: 38-39 3. Periyot: 48-68